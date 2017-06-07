В Ирпенском городском совете ведутся обыски

Прокуратура Киевской области проводит ряд санкционированных обысков, в частности, в Ирпенского городского совета.



Об этом сообщает 7 июня пресс-служба прокуратуры Киевской области.



Сообщается, что прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции, на основании постановлений суда, проводит одновременно ряд санкционированных обысков.



Следственные действия продолжаются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.



Во время проведения первоочередных следственных действий проводится ряд мероприятий с целью проверки возможной растраты бюджетных средств.



Обыски продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в помещении Ирпенского городского совета.



Правоохранители обещают предоставить больше информации по результатам проведенных следственных действий.

По данным издания "Ирпень онлайн", обыски идут на всех коммунальных предприятиях Ирпенского совета. К примеру, изымают документы в отделе образования, КП "Ирпиньжитлобудинвест", КП "Ирпиньводоканал".

Городского головы Владимира Карплюка и секретаря совета Юрия Денисенко, когда начался обыск, на месте не было. По данным издания, Карплюк находится в командировке.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что мэры Бучи и Ирпеня течение 2006-2012 годов незаконно отвели в собственность земельные участки своему окружению и нужным людям из Киева.

Украинская правда