Россия перебросила в Крым морскую пехоту с Каспия

В оккупированный Россией Крым переброшены подразделения морской пехоты Каспийской флотилии РФ.

Об этом ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ, сообщает российский Интерфакс.

"Переброска морских пехотинцев с Каспия была проведена в рамках проверки боевой готовности, объявленной командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым", - сказали в пресс-службе.

По утверждению ЮВО ВС РФ, морпехи Каспийской флотилии переброшены для тактических занятий на незнакомом для них полигоне Опук на черноморском побережье в восточной части Крымского полуострова.

"В полевых условиях личный состав подразделения морской пехоты отрабатывает задачи оборудования огневых позиций, смены районов сосредоточения, организации их системы охраны и обороны", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что из Крыма подразделения морской пехоты Каспийской флотилии будут переброшены на общевойсковой полигон в Дагестан.