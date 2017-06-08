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После заявления Коми, Трамп чувствует себя оправданным – Адвокат

Четверг, 8 июня 2017, 04:15

Президент США Дональд Трамп доволен тем, что бывший директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что он не является фигурантом расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в ход выборов в США.

Об этом заявил адвокат Трампа Марк Казович, пишет DW.com.

"Президент чувствует себя целиком и полностью реабилитированным", - заявил он, добавив, что "наконец-то частные заявления" Трампа были публично подтверждены.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан иначе прокомментировал показания Коми. По его словам, очевидно, что ожидание лояльности от главы ФБР со стороны президента неуместно.

В интервью медиакомпании MSNBC 7 июня он подчеркнул, что директор ФБР должен быть независимым, "и это крайне важно".

Ранее комитет Сената по разведке опубликовал заявление Коми, в котором бывший директор ФБР сообщает, что  Трамп в ходе встречи с ним в феврале просил прекратить расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Кроме того, Трамп заявил Коми, что ему "нужна лояльность" директора ФБР. Он просил также публично объявить, что в его отношении расследование не ведется.

Как известно, 8 июня, Коми выступит с показаниями в Сенате США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАРосcия
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