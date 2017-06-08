Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсонской области оштрафовали рестораны за русскоязычное меню

Четверг, 8 июня 2017, 18:26

В Херсонской области оштрафовали 8 ресторанов, аптек и магазинов из-за нарушения требований закона "О языках".

Об этом сообщает Держпродспоживслужба в Херсонской области.

За последний период в Главное управление Держпродспоживслужбы в Херсонской области поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований Закона Украины "О языках".

Эти предприятия, осуществляющие деятельность в сфере ресторанного хозяйства и торговли, нарушают требования действующего законодательства о языках.

Речь идет о том, что информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложена на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства при обслуживании клиентов общается на русском языке.

Жалобщик, один и тот же человек, считает, что эти заведения нарушают его права, предусмотренные ст.15 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Держпродспоживслужба проверила эти рестораны, аптеки и магазины. Факты, указанные в жалобах, подтвердились.

По результатам внеплановых проверок до 8 хозяйствующих субъектов применены административно-хозяйственные взыскания, предусмотренные ст.23 Закона Украины "О защите прав потребителей", 8 человек привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.155 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях" .

Украинская правда

Темы: Херсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Херсонская область
РФ имеет дилемму из-за боев в низовье Днепра и контрнаступления на Запорожье – разведка Британии
Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки
На Таврическом направлении войска РФ кое-где отступают, потеряли еще три роты – Тарнавский
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: