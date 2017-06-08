Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция задержала боксера, который бил депутата в Николаеве

Четверг, 8 июня 2017, 18:45

Полиция Николаевской области задержала мужчину, который нанес несколько ударов депутату в Миколаеввськом облсовете в четверг.

Об этом сообщается в Facebook полиция Николаевской области.

"Сегодня, под процессуальным руководством прокуратуры, николаевские оперативные сотрудники установили местонахождения и доставили в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области мужчину, который обоснованно подозревается в причастности совершения хулиганских действий в отношении депутата облсовета", - говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что сейчас продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в четверг, 8 июня, в Николаевском облсовете на заседании комиссии возник спор между главой фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной, который закончился дракой с привлечением известного боксера.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Николаевская областьполицияместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Николаевская область
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
Над Николаевщиной уничтожено 8 вражеских БпЛА – ПК "Юг"
Подводный робот и дрон: спасатели показали, как разминируют водоемы
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: