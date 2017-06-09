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Адвокат Трампа прокомментировал выступление Коми

Пятница, 9 июня 2017, 02:56

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовиц прокомментировал выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в Сенате.

Заявление Касовица опубликовала The Washington Post.

Он отметил, что Коми подтвердил, будто Трамп никогда не находился под следствием по делу о вмешательстве РФ в выборы в США. Касовиц также заявил, что нет никаких доказательств того, что вмешательство России повлияло на результаты выборов.

Кроме того, по словам Касовица, Коми во время выступления дал понять, что Трамп никогда не пытался помешать расследованию вмешательства РФ в выборы.

"И фактически, по словам Коми, президент сказал ему, что "было бы хорошо узнать" в этом расследовании, если "некоторые соратники" (Трампа) сделали что-то не так", - заявил Касовиц.

Адвокат подчеркнул, что Трамп никогда не просил Коми прекратить расследование и не просил лояльности.

При этом Касовиц отметил, что Коми является одним из тех, кто пытается подорвать доверие к администрации Трампа и был источников утечек секретной информации.

8 июня экс-директор ФБР Джеймс Коми в ходе своего выступления в Сенате заявил, что президент США Дональд Трамп просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности.

Коми также утверждал, что Трамп пытался выстроить "некие покровительственные отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР.

Темы: ТрампСША
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