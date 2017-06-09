Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авдеевка частично без газа. Насосную станцию ​​тоже еще не запустили

Пятница, 9 июня 2017, 09:39

По состоянию на 7 утра 9 июня газоснабжение в Авдеевке частично отсутствует, проводить ремонтно-восстановительные работы невозможно из-за опасности для работников.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, напоминая, что 7 июня в результате боевых действий поврежден подземный газопровод, что привело к уменьшению давления в системе газоснабжения Авдеевки.

А 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной Киеву территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Она обеспечивает водой три фильтровальные станции на контролируемой территории: Карловскую (село Карловка), Великоанадольскую (Волноваха) и Старокрымскую (Мариуполь).

Воду для порядка 388 000 жителей подают почасово в 5 районах из 21 резервного резервуара общей емкостью 61  тысяча кубометров, а именно: Покровский (178 тысяч человек, 5 резервуаров - 27 тысяч м3), Селидовский (80 тысяч человек, 6 резервуаров – 7 тысяч м3), Волновахский (50 тысяч человек, 4 резервуара – 16 тысяч м3), Добропольский (50 тысяч человек, 2 резервуара – 2 тысячи м3), Марьинский (30 тысяч человек, 4 резервуара – 9 тысяч м3).

В Мариуполе есть резервный резервуар емкостью 38 миллионов 740 тысяч м3.

"На данный момент необходимости подвоза воды нет. При условии почасовой подачи воды, возможность обеспечения населения водой может составлять 3-4 суток", – информирует ГСЧС.

"Решается вопрос о возобновлении электроснабжения в условиях безопасности работников", – добавляют спасатели.

Алена Рощенко, УП


"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассАвдеевкаМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
Все новости...
Реклама: