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Жебривский решил доказать независимость истории Донетчины от РФ

Пятница, 9 июня 2017, 12:36

Председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что выделяет миллион гривен на исследования древней истории Донбасса.

Об этом он написал в Facebook.

По словам военного губернатора, он дал поручение своим подчиненным в течение двух недель разработать положение о конкурсе мини-грантов на создание телевизионных программ, написание исторических очерков и публицистических материалов на эту тему.

"Хочу развеять мифы, которые насаждались на этой земле в течение десятилетий (а то и веков!), о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле. Нужно окунуться в древнюю историю этого края, и тогда величественные курганы, которыми покрыта эта земля, нам расскажут: когда территория Московии еще была покрыта зарослями, здесь уже развивалось скотоводство, ремесла, земледелие", - отметил председатель региона.

Он подчеркнул, что для написания правдивой истории региона попытается максимально активизировать местных краеведов.

"Для отбора создаем конкурсную комиссию, в состав которой обязательно войдут представители общественности. Оценим эффективность и востребованность конкурса. И при необходимости – повторим, а то и увеличим финансирование", - отметил Жебривский.

Украинская правда

Темы: Донецкая областьЖебривскийисторияРосcия
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