Гройсман пояснил, что крымчанам и заробитчанам делать с пенсиями

Крымчане могут претендовать на украинском пенсии, если они платили взносы в Пенсионный фонд Украины.

Об этом заявил Владимир Гройсман во время встречи с региональными СМИ.

Так, журналисты спросили о крымчанах, которые, например, последние три года перед пенсией работали в оккупированном Крыму, а затем переехали в Украину.

"Если человек, где бы он не работал, платит в Пенсионный фонд Украины, нет никаких вопросов, чтобы потом претендовать на пенсию", - сказал Гройсман.

Он отметил, что Крым - это Украина, но претендовать на пенсии Украины можно лишь в том случае, если взносы платят в Пенсионный фонд Украины.

То же касается и уехавших на заработки заграницу, отметил Гройсман.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.

Представляя проект пенсионной реформы, премьер Владимир Гройсман сообщил, что она предусматривает изменения страхового стажа и сохранение возраста выхода на пенсию.

Украинская правда