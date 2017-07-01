Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд оставил в СИЗО подозреваемого в заказе похищения нардепа Гончаренко

Суббота, 1 июля 2017, 02:03

Апелляционный суд Одесской области рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Александру Кушнареву, которого прокуратура подозревает в организации похищения народного депутата Алексея Гончаренко.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Коллегия судей Апелляционного суда заслушала доводы сторон обвинения и защиты и вынесла постановление - оставить в силе постановление суда первой инстанции о продлении на два месяца содержания подсудимого Кушнарева под стражей. Позицию прокурора Сергея Зубаря касательно риска того, что подозреваемый может избегать следствия, судьи признали обоснованной", - говорится в сообщении.

Как известно, 23 февраля появилась информация об исчезновании заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" народного депутата Алексея Гончаренко.

Нардеп считает свое похищение спецоперацией. В организации похищенияподозревается депутат Лиманского районного совета Одесской области, отец погибшего 2 мая 2014 в Одессе лидера Антимайдан Геннадия Кушнарева.

24 февраля было официально объявлено о подозрении трем мужчинам, задержанным по подозрению в организации похищения Гончаренко и намерении нанести ему тяжкие увечья.

Темы: судОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
суд
Снятие санкций с Пшонки как урок для Украины от ЕС
Дубинскому избрали меру пресечения: личное обязательство и электронный браслет
Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением
Последние новости
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
Все новости...
Реклама: