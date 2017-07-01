Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В этом году почти 500 тыс сирийцев вернулись домой

Суббота, 1 июля 2017, 06:05

В этом году почти 500 тысяч сирийцев вернулись в свои дома.

Об этом сообщает Reuters.

При этом отмечается, что 440 тысяч – это внутренние переселенцы и более 31 тысячи – вернулись из соседних стран.

Большинство жителей вернулись в города Алеппо, Хама, Хомс и Дамаск.

"Это значительная тенденция и значительное число", - отметили в Управлении ООН по делам беженцев.

Отмечается, что люди возвращаются, чтобы проверить свою собственность, узнать о родственниках.

При этом в Управлении считают, что 6,3 млн сирийцев остаются внутренне перемещенными лицами. Еще 5 млн проживают в соседних странах.

Согласно опросу, проведенному Управлением за последние две недели, более 80% сирийских беженцев выразили желание вернуться домой. Однако только 6% считают, что это может произойти в ближайшее время.

Темы: СирияООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

Все новости...
Сирия
Группировка ИГИЛ объявила о гибели своего лидера
В США сообщили о втором за неделю опасном инциденте с российским самолетом в Сирии
Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"
Последние новости
16:11
Вечная жизнь человека: последние научные и технологические открытия
15:37
В США одобрили генную терапию от лауреаток "Нобелевки" для лечения редкой болезни крови
15:30
СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info
15:29
Вакцинация против COVID-19 спасла более 1,4 миллиона жизней в Европе - ВОЗ
15:17
видеоВ России военный вертолет аварийно сел на трассу, оборвав ЛЭП
15:04
НБУ поможет Минюсту подготовиться к суду с Фридманом из-за "Сенс Банка" - Рожкова
15:00
Армия РФ нанесла удар по Бериславу: пострадали трое гражданских
14:58
МАГАТЭ получило доступ к энергоблоку № 6 оккупированной Запорожской АЭС
14:56
Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин
14:55
Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром
Все новости...
Реклама: