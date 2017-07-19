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НСЖУ требует публичного отчета по делу Шеремета и нападению на журналистов

Среда, 19 июля 2017, 13:03

Национальный союз журналистов Украины требует парламентских слушаний по безопасности журналистов из-за нераскрытия убийства журналиста Павла Шеремета и избиения коллег.

Об этом союз сообщил на своем сайте.

"Мы требуем проведения парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов и состояния свободы слова в Украине. Ведь сейчас нет ощутимого прогресса в расследованиях преступлений, совершенных против журналистов", - подчеркнул председатель Союза журналистов Сергей Томиленко.

"Не раскрыты преступления, совершенные против журналистов во времена Майдана, хотя прошло уже более трех лет, нет прогресса в расследовании преступлений, произошедших уже при новой власти. Мы не видим честной попытки найти и наказать виновных, поэтому ставим целью добиться публичного отчета власти и следствия", - добавил он.

Также союз выпустила газету "Преступления против журналистов: спецрасследование", где собраны расследование об убийстве Павла Шеремета, избиение фотокоров Максима Требухова и Игоря Ефимова в Киеве и Черкассах во времена Евромайдана и съемочной группы телеканала СТБ в Харькове.

Как сообщалось, генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти требует найти убийц журналиста Павла Шеремета, которому подложили взрывчатку в машину в Киеве.

20 июля в 8 утра ва Киеве пройдет акция. На месте, где год назад погиб Павел Шеремет – на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, – соберутся люди почтить память известного журналиста.

Участники акции #РікБезПавла пройдут к зданию СБУ, Администрации президента и Министерства внутренних дел, требуя расследовать убийство Шеремета.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторы, ни исполнители взрыва не установлены.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва также утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России или Украины.

Темы: Дело ШереметаСМИполиция
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