Сутки в АТО: террористы бьют из артиллерии, погибли двое бойцов ВСУ

За прошедшие сутки в зоне АТО в результате обстрелов позиций ВСУ российско-террористическими бандформированиями погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения и один травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В целом боевики осуществили 25 обстрелов. Почти половина этих нарушений характеризуется использованием противником артиллерии и другого запрещенного минскими соглашениями вооружения. Большинство вражеских обстрелов зафиксировано на Донецком направлении и в темное время суток.

Приморское направление. На этой части фронта оккупанты 8 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО.

Еще утром захватчики из танков, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Красногоровки, а защитников Водяного - из 82-мм минометов.

После относительного затишья днем, противник вечером снова применял минометы различных калибров, обстреляв укрепления сил АТО в районе Водяного.

По подразделениям ВС Украины недалеко от Широкиного, бандиты выпустили несколько снарядов из 152-мм артиллерийских систем. У Гнутового враг бил из минометов калибра 82 мм. В тех же районах оккупанты время от времени в течение дня применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Донецкое направление. На протяжении прошедших суток пророссийские бандформирования осуществляли обстрелы опорных пунктов ВСУ вдоль почти всей линии боевого соприкосновения в рамках этого направления. Всего здесь зафиксировано 12 вражеских обстрелов.

Так, под минометный огонь противника попали позиции сил АТО в районе Луганского, Песков и Авдеевки. Там же, а также вблизи Верхнеторецкого и Каменки, боевики систематически били из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, на отдельных участках - из вооружения БМП. Кроме того, неподалеку Каменки уже поздно вечером "работали" вражеские снайперы.

Луганское направление. Всего на этой части фронта незаконные вооруженные формирования обстреливали подразделения ВСУ 4 раза.

Еще ночью пророссийские бандформирования осуществили обстрел невысокой интенсивности из артиллерийских систем калибра 152 мм по оборонным укреплениям украинских воинов неподалеку Крымского. Там же вечером боевики открывали огонь из 120-мм минометов и противотанкового ракетного комплекса. Стрелковое оружие бандиты применяли в районе Станицы Луганской. А вблизи Счастья противник бил из гранатометов различных модификаций.