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В прокуратуре опровергли информацию о смерти Чауса

Понедельник, 3 июля 2017, 20:15

Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус жив и находится под домашним арестом.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, комментируя информацию о якобы смерти судьи.

"Чаус живой и невредимый продолжает находиться под домашним арестом в Кишиневе.Издание Типичный Кишинев в очередной подтверждает свою безупречную репутацию поставщика "проверенных новостей", - написал он в Facebook.

Как сообщалось, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного частного домовладения.

Верховная Рада 6 сентября поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Чауса.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

Украинская правда

Темы: прокуратураМолдова
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