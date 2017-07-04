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Переход на цифровое телевидение снова отложили

Вторник, 4 июля 2017, 13:02

Кабинет министров продлил срок использования радиотехнологий аналогового вещания до 30 июня 2018 года.

Соответствующие изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины правительство внесло на заседании 4 июля, сообщает УНИАН.
Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид Евдоченко пояснил, что на сегодняшний день существует ряд финансовых и социально-экономических проблем, которые сдерживают процесс перехода от аналогового к цифровому радиовещанию.

"В связи с этим предлагается продлить срок использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 30 июня 2018 года", – сказал Евдоченко.

22 июня Нацкомиссия по регулированию связи согласовала проект Кабмина о продлении сроков использования аналогового телевидения до 2018 года.

Как известно, в декабре 2006 года Украина подписала меморандум "Женева-2006", который предусматривал полный переход от аналогового к цифровому телерадиовещанию в стране до июня 2015 года.

Однако в июне 2015 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об отсрочке перехода на цифровое телевидение.

А в апреле 2016 года Кабмин отсрочил полный переход на цифровое телевидение в Украине на один год из-за непрозрачной деятельности оператора цифровой эфирной телевизионной сети – частной компании "Зеонбуд", занимающей монопольное положение на рынке.

Темы: телевидениеКабинет министровтехнологииинтернет
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