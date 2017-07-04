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На юге и востоке Украину окружили 60 тысяч военных РФ – Минобороны

Вторник, 4 июля 2017, 14:59

В Министерстве обороны назвали количество российских военных в Крыму, на Донбассе и вдоль российско-украинской границы.

Об этом во вторник рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак во время выступления на семинаре Роуза-Рота "Безопасность и стабильность в Украине и Черноморском регионе".

"На временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, вдоль государственной границы Украины и в Крыму развернута группировка вооруженных сил России, которая, с учетом крымского межвидового объединения, насчитывает более 60 тысяч вооруженных, обученных военнослужащих", - цитирует его ZN.ua.

По словам Руснака, российские оккупанты вооружены тактическими ракетами "Точка", танками, бронированными боевыми машинами, артиллерийскими системами и реактивными системами залпового огня. К тому же Россия регулярно поддерживает боевиков на Донбассе.

"На востоке Украины РФ использует новейшие образцы вооружения и военной техники, в частности средства разведки и РЭБ, станции контрбатарейной борьбы и БПЛА в ударном варианте для уничтожения объектов в тактической и оперативно-тактической глубине наших войск. Продолжаются поставки на Донбасс грузов военного назначения, доставляемых автомобильным и железнодорожным транспортом до станций "Донецк", "Суходольская", "Иловайск", "Харцызск", "Краснодон" и "Ровеньки". Продолжается незаконное пересечение государственной границы Украины со стороны РФ железнодорожным транспортом (эшелонами) и колоннами военной техники, а также так называемыми гуманитарными конвоями", - рассказал Руснак.

Он также отметил особую роль руководящего состава боевиков на востоке Украины.

"По имеющимся данным, в 1 и 2 АК (армейские корпуса российско-оккупационных войск, развернутые на Донбассе - ред.) командные и руководящие должности преимущественно занимают кадровые военнослужащие (офицеры, генералы) ВС РФ, которые отправляются на временно оккупированные территории Украины на срок от 3 до 12 месяцев. Как особенность, российские военнослужащие имеют измененные личные документы, что делает невозможным их идентификацию и установление причастности к службе в силовых структурах РФ", - отметил замминистра.

Как сообщалось, НАТО столкнулось с попытками России увеличить свой военный потенциал практически на всех уровнях, и союзники готовы предотвратить повторение военной интервенции Кремля в Крыму и на востоке Украины.

В начале 2017 министр обороны Степан Полторак говорил, что на Донбассе находятся 5 тысяч кадровых российских военнослужащих и 35 тысяч боевиков.

Темы: ДонбассКрымРосcияармия
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