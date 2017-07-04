Россия продолжает оккупацию Южной Осетии: дважды подвинула "границу" в Грузию

В Южной Осетии, оккупированной Россией, представители РФ повторно передвинули на 500 метров баннер с обозначением "границы" между ЮО и Грузией на окраине сел Бершуети и Собиси.

Как сообщает "Грузия Online" со ссылкой на представителя главы управы Горийского муниципалитета Давида Церцвадзе, за последние два дня на этой территории инцидент произошел дважды.

Отмечается, что разграничение установлено на земельных участках местных жителей.



В результате "демаркации" жителям села Бершуети ограничег доступ к нескольким гектарам пахотно-посевной площади. Ранее "пограничники" задержали двух членов семьи, проживающей в одном из сел, и запретили им работать на отмеченном месте.

В 2016 году на месте разграничения были установлены деревянные столбы, а местным жителям не была дана возможность собрать урожай.