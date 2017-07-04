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Трем областям обещают ливни и град

Вторник, 4 июля 2017, 18:38

До конца суток 4 июля в трех областях на востоке Украины прогнозируется резкое ухудшение погоды.

Об этом во вторник сообщает ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"До конца суток 4 июля в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные ливни, крупный град, шквалы 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

"5 июля ночью в Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях грозы", - заявили в ДСНС.

Как известно, днем ​​4 июля в южной части Украины обещали порывы ветра 15-20 м/с; в южных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы.

Украинская правда

Темы: погодаУкраина
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