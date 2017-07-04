Трем областям обещают ливни и град
Вторник, 4 июля 2017, 18:38
До конца суток 4 июля в трех областях на востоке Украины прогнозируется резкое ухудшение погоды.
Об этом во вторник сообщает ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр.
"До конца суток 4 июля в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные ливни, крупный град, шквалы 25-28 м/с", - говорится в сообщении.
"5 июля ночью в Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях грозы", - заявили в ДСНС.
Как известно, днем 4 июля в южной части Украины обещали порывы ветра 15-20 м/с; в южных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы.
Украинская правда