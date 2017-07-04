Сытник о деле Насирова: Опять судьи начнут болеть

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прогнозирует затягивание судебного рассмотрения дела отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

Об этом он сказал в интервью "Настоящему времени".

Сытник напомнил, что в ближайшее время дело Насирова планируют передать в суд.

"А там, я думаю, опять начнутся какие-то качели, опять судьи начнут болеть, будут ходить в отпуска, переносить заседания", - спрогнозировал он.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.



26 июня суд продлил на два месяца обязательства Насирова относительно ношения электронного браслета.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".