Луценко признался, что с Розенблатом ему будет сложно
Генеральный прокурор Юрий Луценко признался, что находился в хороших отношениях с депутатом БПП Бориславом Розенблатом, которого ГПУ подозревает в коррупции.
Об этом он заявил во время заседания регламентного комитета в четверг.
"Мне завтра будет сложно. Потому что я лично знаю Борислава Розенблата, мы с ним шутили... Но время ответственности пришло", - сказал Луценко.
После его выступления и.о. председателя комитета Павел Пинзеник объявил перерыв на 20 мин.
В то же время, как сообщают "Украинские новости", САП не видит оснований для открытия уголовного производства в отношении незаконных действий сотрудников НАБУ отношении депутата Верховной Рады Борислава Розенблата.
Такой ответ САП зачитал Пинзеник в ходе заседания комитета.
"При таких обстоятельствах оснований для внесения информации в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебного расследования нет", - говорится в ответе.
В своем заявлении Розенблат заявлял о подкупе и провокации со стороны агента НАБУ Екатерины Сивоконь.
В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул, что дела против НАБУ расследует исключительно Генеральная прокуратура, а не САП.
Он заверил, что главное следственное управление Генпрокуратуры будет вести дела по заявлениям обоих депутатов.
Как известно, ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением.
Роман Кравец, УП