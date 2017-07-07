Адвокат: "Украинского диверсанта" Панова в СИЗО съедают клопы

Украинца Евгения Панова в камере симферопольского СИЗО, где он сидит, очень сильно покусали клопы.

Об этом на странице в Facebook cообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"Панов Евгений, один из "Украинских диверсантов", по версии следствия, сейчас находится в СИЗО 1 г.Симферополя. Его и ещё 21 человека в камере 102 съедают живьём клопы", - написал он.

Адвокат также отметил, что укусами покрыто все тело Панова.

В комментариях к посту жена Дмитрия Динзе Ольга, которая также является адвокатом, сообщила, что обратилась по этому поводу в Федеральную службу исполнения наказаний России.

При этом, по ее словам, Панова поместили в эту камеру "с целью оказания на него психологического давления".

Как сообщалось, ранее ФСБ России заявила, что в ночь на 7 августа 2016 года в районе города Армянскв Крыму выявила группу диверсантов, при задержании которой якобы погиб сотрудник службы.

По данным ФСБ, среди задержанных диверсантов был один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Панов.

В МО опровергли сообщения об украинских диверсантах и причастности задержанных к украинским спецслужбам. Брат Панова Игорь Котелянец считает, что Евгений был похищен в Запорожской области и вывезен в Крым.

МИД Украины сообщало о применении к Панову пыток.