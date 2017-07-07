Путин отправил в отставку ядерного генерала
Пятница, 7 июля 2017, 09:20
Президент России Владимир Путин закрытым указом освободил от занимаемой должности и уволил с военной службы начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча.
Об этом пишет 7 июля российское издание "Коммерсант".
Отмечается, что отставка состоялась по просьбе генерала, сославшегося на проблемы со здоровьем.
Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен заместитель Сыча — генерал-майор Игорь Колесников.
Как известно, 12-й главк отвечает в Минобороны РФ за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ядерных боеприпасов.
Юрий Сыч был переведен на работу в ГУМО в декабре 2010 года, до этого он возглавлял Управление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны РФ.