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Холодницкий: Представление на еще одного нардепа внесут на следующей неделе

Воскресенье, 9 июля 2017, 23:52

Представление на еще одного народного депутата может быть внесено на рассмотрение регламентного комитета ВР на следующей неделе.

Об этом в интервью "ТСН.Тиждень" в эфире "1 + 1" Вечером 9 июля заявил глава САП Назар Холодницкий.

"У меня на столе лежит еще одно представление на еще одного нардепа, по коррупционному преступлению. Думаю, к концу следующей недели мы его внесем, по крайней мере в регламентный комитет", - отметил он.

"Свою работу на этих 5 представлениях мы не завершили, процесс продолжается", - добавил Холодницкий.

Также он высказал предположение, что один из нардепов "не дождется рассмотрения на заседании Верховной Рады и сбежит".

"Я не могу гарантировать, что все 5 народных депутатов, представления на которых уже рассмотрены, дождутся ... или по крайней мере придут в зал и примут то решение, которое вынесет зал (ВР). У меня гарантий нет, но как прокурор я ничего сделать не могу", - отметил глава САП.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

29 июня Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина.

В течение 3-7 июля регламентный комитет рассмотрел представление ГПУ на 5 нардепов, и поддержал представление на снятие неприкосновенности только относительно Борислава Розенблата.

Больше о представлении на нардепов читайте в материале "За что ГПУ хочет лишить неприкосновенности пятерых депутатов. ДОКУМЕНТЫ".

Украинская правда

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Темы: ХолодницкийнеприкосновенностьВерховная Рада
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