Вице-президент США пообещал странам Балтии усилить поддержку

США планируют расширить партнерство и усилить поддержку обороноспособности Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Эстонию, пишет DW.com.

"У Дональда Трампа есть одно простое послание для стран Балтии. Оно звучит так: "Мы стоим за вами", - сказал Пенс.

Соединенные Штаты - на стороне "людей и наций" стран Балтии, добавил он, подчеркнув, что США планируют расширить партнерство и усилить поддержку обороноспособности Литвы, Латвии и Эстонии.

Вице-президент США, встречавшийся с руководителями трех стран Балтии, отметил, что Вашингтон, как и прежде, намерен вносить вклад в обеспечение безопасности своих союзников и всех "свободолюбивых стран".

Объем поддержки этих стран со стороны США никак не уменьшится из-за действий Москвы по высылке сотен американских дипломатов и сотрудников дипломатических ведомств, подчеркнул Пенс.

Как сообщалось, Пенс сообщил, что Трамп очень скоро подпишет закон, который укрепит и кодифицирует санкции Соединенных Штатов против России, добавив, что США готовы отменить их, если Россия откажется от действий, которые привели к введению ограничений.

Ранее, 30 июля, президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на новые американские санкции 755 сотрудников дипломатических ведомств США должны прекратить свою деятельность в России.