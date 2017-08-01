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Трамп очень скоро утвердит новые санкции против России - Пенс

Вторник, 1 августа 2017, 11:57
Трамп очень скоро утвердит новые санкции против России - Пенс

Вице-президент США Майк Пенс убежден, что президент Дональд Трамп скоро подпишет закон о новых санкциях против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на его заявление в Грузии на пресс-конференции с грузинским премьером, трансляция которой велась на канале Белого дома.

По его словам, Трамп неоднократно призывал Россию уменьшить свою дестабилизирующую активность.

"В знак преданности нашим обязательствам президент Трамп очень скоро подпишет закон об усилении санкций против России", - сказал Пенс.

По его словам, администрация США стремится к конструктивным отношениям с Россией, но "президент и Конгресс едины в том, что хотят донести до России".

"Лучшие отношения, отмена санкций потребует отказа России от действий, повлекших санкции. Мы надеемся на лучшие дни в отношениях с Россией", - заявил он.

Ранее информационное агентство "Интерфакс-Украина" ошибочно сообщило, что Трамп уже подписал санкции.

Как сообщалось, в конце июля Сенат США подавляющим большинством проголосовал за новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи.

Соответствующий законопроект, который называется "Противодействие противникам Америки путем санкций", отводит важное место поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Новые санкции предусматривают штрафы для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" при реализации газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что если США примут законопроект о новых антироссийских санкциях, это вызовет особые сожаления. По его словам, ответ России будет зависеть от окончательного варианта законопроекта, рассматриваемого Вашингтоном.

Новый законопроект также вызвал недовольство в странах Евросоюза и некоторых европейских институтах.

Также читайте: "Детали новых санкций против России: что изменил Конгресс в законе о наказании врагов США".

Темы: СШАТрампсанкцииРосcия
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