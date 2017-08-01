САП хоче внести в Раду новые представления на Дейдея и Лозового

Специализированная антикоррупционная прокуратура может подготовить новые представления на лишение неприкосновенности нардепов Андрея Лозового и Евгения Дейдея.

Об этом в эфире "5 канала" заявил член Совета общественного контроля при НАБУ Антон Марчук.

По его словам, прокуроры пытаются проводить законные следственные действия, чтобы получить новые доказательства преступлений народных избранников и повторно просить парламент в сентябре дать разрешение на привлечение их к ответственности.

"Сейчас очень затруднены следственные действия тем, что Верховная Рада не предоставила согласия на привлечение их к уголовной ответственности (нардепов Дейдея и Лозового - ред.)", - напомнил он.

В соответствии с УПК и закона "О статусе народного депутата" против них не могут проводиться некоторые следственные действия.

"Расследование этих дел существенно затруднено. Но, насколько я слышал от представителей САП, они будут пытаться в рамках дозволенного проводить следственные действия, для того чтобы найти новые факты, которые могут лечь в основу новых представлений о привлечении к уголовной ответственности", - сказал Марчук.

Как известно, 11 июля Верховная Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности нардепа "Радикальной партии Ляшко" Андрея Лозового и народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея.