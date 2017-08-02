Сенат США утвердил нового директора ФБР

Сенат во вторник утвердил бывшего замглавы министерства юстиции США Кристофера Рэя новым директором ФБР.

Об этом сообщает Reuters.

За его кандидатуру, предложенную ранее президентом США Дональдом Трампом, проголосовали 92 сенатора, против – 5.

Президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

По словам Трампа, Коми утратил доверие почти всех в Вашингтоне – как республиканцев, так и демократов.

После этого демократы заявили, что увольнение главы ФБР может привести к попытке прекратить расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы в США.

Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.