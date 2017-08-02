В аннексированном Крыму может подорожать интернет

Оператор связи "Миранда-медиа", который фактически стал монополистом на рынке проводной связи аннексированного Крыма, предупредил о возможном росте цен.

Ряд интернет-провайдеров с сентября повысят тарифы примерно на 10%, пишет российское издание "Коммерсант".

1 августа севастопольский провайдер "Севстар" сообщил о повышении тарифов на домашний интернет "по причине существенного роста стоимости интернет-трафика у вышестоящего провайдера". В зависимости от пакета услуг, тарифы повышаются на 7-10% с 1 сентября, на доступ по wi-fi – на 25%.

Как пояснил гендиректор "Севстар ИСПС" Константин Кокуш, в июле компания получила извещение от магистрального оператора связи "Миранда-медиа" о значительном повышении цен на IP-трафик с 19 августа.

По словам Кокуша, ранее "Севстар" закупал трафик у "Миранда-медиа" и международного оператора RETN в равных долях, но после того, как в конце июля Украина отключила волоконно-оптическую линию связи в Крым, "Миранда-медиа" стала фактически монопольным поставщиком таких услуг.

"При переходе на 100% закупок у "Миранда-медиа" наши затраты выросли на 20%, а вскоре они объявили о повышении цен, в результате чего наша средняя закупочная цена 1 Мбит IP-трафика в сентябре в 1,8 раза превысит аналогичный показатель июня", – объяснил он рост тарифов "Севстара".

Уведомление от "Миранда-медиа" о повышении цен на IP-трафик получил и гендиректор сотового оператора "КТК Телеком" (с лета 2016 года оказывает услуги в Крыму под брендом Volna Mobile) Дмитрий Клименко.

По его словам, сотовый оператор в своей ценовой политике не будет ориентироваться на заявление магистрального оператора; рост цен у одного из нескольких поставщиков "не окажет существенного влияния на экономику" "КТК Телеком".

Клименко признает, что интернет-трафик в Киеве стоит дешевле, чем в Ростове или Краснодаре, но сотовый оператор ожидал, что "рано или поздно магистральный канал связи с Украиной будет отключен", поэтому заблаговременно подключился к российским волоконно-оптическим линиям связи, в том числе "Миранда-медиа".

"Если перекрывают воду и отключают электричество, наверное, отключат и каналы связи. Мы были изначально готовы к такому развитию событий. Мы сразу строили и строим экономическую модель из того, сколько трафик стоит в РФ", – сказал Клименко.

Представитель "Миранда-медиа" Виктории Сауловой говорит, что компания уведомила операторов о возможном увеличении тарифов, но пока их не повышала. По ее словам, услуги "Миранда-медиа" обосновано стоят дороже, чем в Украине.

"Стоимость трафика в Украине и России примерно одинаковая, а транспортная составляющая выше, потому что расстояние от Симферополя до Москвы в разы больше, чем от Симферополя до Киева", – пояснила Саулова.

"Более того, чтобы обеспечивать Крым резервным объемом трафика, мы закупаем двойной объем трафика на случай форс-мажора. В этом случае мы можем обеспечить весь Крым интернетом по одному из двух имеющихся у нас каналов", – добавила она.

"Ростелеком" контролировал "Миранда-медиа" до сентября 2015 года, а потом сократил свою долю (до менее 20%).