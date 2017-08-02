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Женщину, которая гуляла голая по Крещатику, госпитализировали – полиция

Среда, 2 августа 2017, 20:53

Обнаженная женщина, которая в среду прогуливалась по улице Крещатик в Киеве, нуждается в психиатрической помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

В ведомстве рассказали, что патрульные заметили полностью голую женщину около 11 часов дня, когда она медленно прошла мимо.

"Полицейские остановили гражданку и сразу же предложили ей светоотражающую жилетку, чтобы женщина смогла хоть как-то прикрыть голое тело. Также инспекторы патрульной полиции дали гражданке напиться воды, ведь на улице было очень жарко", - отмечается в сообщении.

Патрульные вызвали на место бригаду скорой психиатрической помощи.

Врачи подтвердили, что женщина нуждается в немедленной психиатрической помощи, и госпитализировали ее.

Ранее днем ​​фото женщины, которая гуляла по центру столицы, активно обсуждали в соцсетях.

Украинская правда

Темы: Киевполиция
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