Женщину, которая гуляла голая по Крещатику, госпитализировали – полиция
Обнаженная женщина, которая в среду прогуливалась по улице Крещатик в Киеве, нуждается в психиатрической помощи.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.
В ведомстве рассказали, что патрульные заметили полностью голую женщину около 11 часов дня, когда она медленно прошла мимо.
"Полицейские остановили гражданку и сразу же предложили ей светоотражающую жилетку, чтобы женщина смогла хоть как-то прикрыть голое тело. Также инспекторы патрульной полиции дали гражданке напиться воды, ведь на улице было очень жарко", - отмечается в сообщении.
Патрульные вызвали на место бригаду скорой психиатрической помощи.
Врачи подтвердили, что женщина нуждается в немедленной психиатрической помощи, и госпитализировали ее.
Ранее днем фото женщины, которая гуляла по центру столицы, активно обсуждали в соцсетях.
Украинская правда