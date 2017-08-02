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18 человек отказываются ехать в ОРДЛО по обмену - Лутковская

Среда, 2 августа 2017, 22:44

18 человек, включенных в списки на обмен пленными, категорически отказываются, чтобы их передавали на территорию, неподконтрольную Украине.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

Она рассказала, что обмен пленными в рамках Минского процесса сейчас находится на этапе уточнения списков. Вместе с тем она отметила, что 18 человек, которые были включены в списки обмена, "категорически отказываются быть переданы на территорию, неподконтрольную украинскому правительству".

Также она добавила, что со стороны так называемых "ЛНР/ДНР" в списки были включены лица, которые никоим образом не причастны к событиям на востоке Украины: "Например, есть человек, совершивший преступление на территории Киевской области. Почему он должен быть передан в рамках этого обмена?"

Лутковская добавила, что представители так называемой "ДНР" согласились с ее позицией, а боевики "ЛНР" еще работают и не готовы уточнить списки".

Вместе с тем она заявила, что сейчас точное количество украинских пленников у террористов неизвестно, поскольку можно лишь говорить о подтвержденном ими перечне пленных. Таких сейчас 70 человек, "обещают подтвердить еще нескольких, но мы запрашиваем значительно больше - 137 человек, которые, по нашей информации, находятся на неподконтрольной территории".

Лутковская также добавила, что формирование обменных списков существенно затруднено тем, что украинская сторона не имеет доступа к неподконтрольным территориям, чтобы узнать, сколько именно там находится пленных украинцев.

Она надеется на помощь в этом вопросе со стороны координатора гуманитарной подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы Тони Фриша.

"Мы готовы ему открыть следственные изоляторы, но на паритетных условиях - конфиденциального общения с пленными. Но если его будут в Донецке или Макеевке сопровождать автоматчики, то о какой паритетности можно говорить? ", - спрашивает омбудсмен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбассзаложникипленные
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