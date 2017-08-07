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Тиллерсон увидел "определенную готовность" РФ говорить об Украине

Понедельник, 7 августа 2017, 08:16

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Москва проявила "определенную готовность" искать пути продвижения в делах относительно Украины.

Об этом он сообщил 7 августа за кулисами форума стран Юго-Восточной Азии в столице Маниле, передает Радио Свобода.

Также Тиллерсон сказал Лаврову, что вмешательство Москвы в американские президентские выборы в 2016 году вызвало "серьезное недоверие" между двумя странами и было "серьезным инцидентом".

Лавров ранее прокомментировал ход переговоров с Тиллерсон. Лавров заявил, что несмотря на напряженность в двусторонних отношениях и внедрение новых санкций считает США готовы продолжать диалог с Россией по сложным вопросам.

Как известно, США решат, как ответить на высылку дипломатов из России до 1 сентября.

Темы: РосcияСША
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