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Под Киевом в ДТП погибли 6 человек

Понедельник, 7 августа 2017, 08:40
Под Киевом в ДТП погибли 6 человек

На Бориспольской окружной дороге вечером 6 августа столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Opel".

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Столкновение было лобовым. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:30. Указывается, что возле поворота на Барышевка автомобили "ВАЗ" и "Opel" двигались навстречу друг другу.

 
 

"В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. С этой машины выжила шестилетняя девочка, которая сейчас находится в больнице", - сообщили в полиции.

 
 

Согласно данным полиции, водитель транспортного средства "Opel" остался жив, пассажирка авто погибла.

Как сообщает 112 Украина, по состоянию на утро 7 августа количество жертв ДТП на Бориспольской окружной дороге возросло до 7 человек.

"Девочка была доставлена в больницу, но по состоянию на утро она уже умерла", - сказал спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

Он добавил, что в "Жигулях" ехали лица цыганской национальности. Этот автомобиль нарушил правила дорожного движения, пошел на обгон фуры и выехал на встречную полосу.

Украинская правда

Темы: ДТПКиев
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