Вандалу, валившему памятники Второй мировой, ограничили свободу на 4,5 лет

На Харьковщине осудили мужчину, который разрушил памятники героям Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской области.

"Люботинский городской суд области признал виновным 29-летнего мужчину в надругательстве над памятниками борцам против нацизма во Второй мировой войне из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

Ему присудили 4 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Отмечается, что летом 2015 харьковчанин приехал электропоездом в Люботин.

"Там он познакомился с компанией местных жителей. Они угостили его спиртным. Утром, гуляя по парку "Железнодорожников", пьяный мужчина стал валить памятники, установленные в честь люботинцев, погибших во Второй мировой войне", - сообщили в прокуратуре.

"В целом вандал повредил 6 памятников. Производственному управлению коммунального хозяйства Люботинский городского совета, которое перед этим возобновило Мемориал героям Второй мировой, нанесен ущерб на сумму почти 40 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Указывается, что приговор суда пока не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

Украинская правда