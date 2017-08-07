Вандалу, що валив пам'ятники Другої світової, обмежили волю на 4,5 років

На Харківщині засудили чоловіка, що зруйнував пам’ятники героям Другої світової війни.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківської області.

"Люботинський міський суд області визнав винним 29-річного чоловіка у нарузі над пам’ятниками борцям проти нацизму у Другій світовій війні з хуліганських мотивів", - йдеться у повідомленні.

Йому присудили 4 роки та 6 місяців обмеження волі.

Зазначається, що улітку 2015 року харків'янин приїхав електропотягом до м. Люботина.

"Там він познайомився з компанією місцевих жителів. Вони пригостили його спиртним. Уранці, гуляючи парком "Залізничників", п’яний чоловік став валити пам’ятники, встановлені на честь люботинців, що загинули у Другій світовій війні", - повідомили в прокуратурі.

"Загалом вандал пошкодив 6 пам’ятників. Виробничому управлінню комунального господарства Люботинскої міської ради, яке перед цим відновило Меморіал героям Другої світової, завдано шкоди на суму майже 40 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що вирок суду поки не набув чинності, оскільки триває час на його апеляційне оскарження.

Українська правда