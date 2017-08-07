Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вандалу, що валив пам'ятники Другої світової, обмежили волю на 4,5 років

Понеділок, 7 серпня 2017, 12:41

На Харківщині засудили чоловіка, що зруйнував пам’ятники героям Другої світової війни.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківської області.

"Люботинський міський суд області визнав винним 29-річного чоловіка у нарузі над пам’ятниками борцям проти нацизму у Другій світовій війні з хуліганських мотивів", - йдеться у повідомленні.

Йому присудили 4 роки та 6 місяців обмеження волі.

Зазначається, що улітку 2015 року харків'янин приїхав електропотягом до м. Люботина.

"Там він  познайомився з компанією місцевих жителів. Вони пригостили його спиртним. Уранці, гуляючи парком "Залізничників", п’яний чоловік став валити пам’ятники, встановлені на честь люботинців, що загинули у Другій світовій війні", - повідомили в прокуратурі.

"Загалом вандал пошкодив 6 пам’ятників. Виробничому управлінню комунального господарства Люботинскої міської ради, яке перед цим відновило Меморіал героям Другої світової, завдано шкоди на суму майже 40 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що вирок суду поки не набув чинності, оскільки триває час на його апеляційне оскарження.

Українська правда

Теми: Харківська областькримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
Харківська область
За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти
У ЗСУ уточнили заяву про стотисячне військо РФ на сході: Не нова проблема
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Останні новини
15:43
Кулеба: Перший візит нового глави МЗС Франції до Києва свідчить про пріоритетність України
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
Усі новини...
Реклама: