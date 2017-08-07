В Северодонецке – антитеррористические меры, жителей просят не выходить

В Северодонецке вскоре проведут антитеррористические мероприятия.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.



"В ближайшее время в городе Северодонецк Службой безопасности Украины будут проводиться превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам", - говорится в сообщении.



"Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мероприятий не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.д", - написала она.



Также она попросила в случае получения информации "о причастности неизвестных лиц в ДРГ или террористических подразделений боевиков", немедленно сообщать в адрес дежурных служб.



Украинская правда