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Берлин уверяет в неизменности позиции по Крыму и РФ

Понедельник, 7 августа 2017, 16:23

В правительстве Германии заверили, что не изменили свою позицию по вопросу аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер, передает Европейская правда со ссылкой на Bild.

По ее словам, озвученная позиция лидера немецких либералов Кристиана Линднера по Крыму не соответствует позиции правительства Германии.

По словам Деммер, позиция федерального правительства Германии по Крыму не изменилась, как и в целом в ЕС, и является четкой и понятной.

Российская аннексия украинского Крыма рассматривается как нарушение международного права, поставившее под сомнение европейский порядок.

При этом Деммер напомнила слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана, и государственные границы должны уважаться.

Напомним, глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо на время "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Впоследствии глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер прояснил свою позицию по улучшению отношений с Россией и признанию аннексии Крыма. Немецкий политик разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором утверждает, что признание аннексии полуострова неприемлемо.

После этого последовало заявление уполномоченного правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернота Эрлера, который считает, что сначала нужно сконцентрироваться на решении кровавого конфликта на востоке Украины, а уже потом вернуться к вопросу аннексированного Крыма.

Темы: КрымГермания
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