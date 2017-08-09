В аннексированном Крыму провели обыск у религиозного деятеля

В крымском поселке городского типа Кировское провели обыск у религиозного деятеля крымских мусульман Умера Эмирамзаева.

Об этом сообщил заместитель главы запрещенного Россией Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов в Facebook.

"Сегодня в пгт Кировское был проведен обыск у религиозного деятеля Умера Эмирамзаева. По информации активистов, обыск начался примерно в 8.00 и закончился ориентировочно в 11.00", – рассказал он на видео.

"Огромное количество представителей силовых структур, многие из них в масках, фактически ворвались в дом, где проживает Умер Эмирамзаев и его семья, вели себя довольно грубо, не предъявляя документов и не объясняя цель обыска... Фактически, перевернули весь дом", – добавил Джелялов.

"При обыске были изъяты два планшета, стационарный компьютер и ноутбук. Касательно телефонов пока информации не имеем", – сообщил он.

По его словам, в доме проживает 15 человек, включая семью Умера из 5 человек.

Умеру Эмирамзаеву, который ранее перенес операцию на головном мозге, стало плохо – "скорая" сделала ему укол и уехала.

В таком состоянии Эмирамзаева, которому вменяют участие в террористической организации, "подсунули какую-то бумагу, которую он подписал".

"Также подпись сотрудники силовых структур требовали у его жены, но она отказалась что-либо подписывать, после чего в ее адрес прозвучали угрозы о том, что ее вывезут, что-то к ней применят", – заявил Джелялов.

Вокруг дома собралось много людей и, увидев состояние Эмирамзаева, силовики свернули обыск.

Сам фигурант теперь в больнице.

Алена Рощенко, УП