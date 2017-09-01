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Адвокат Полякова, несмотря на "гипертонический криз", оказался в офисе

Пятница, 1 сентября 2017, 11:45

Судебное заседание по передаче в доход государства залога нардепа Максима Полякова 31 августа перенесли на сентябрь из-за отсутствия адвокатов подозреваемого.

Как сообщил в Соломенском райсуде Максим Поляков, его адвокат Ярослав Билявский задержался в апелляционном суде на другом заседании, а адвоката Петра Бойко "забрала скорая, у него гипертонический криз".

Также Поляков добавил, что месяц назад Бойко перенес операцию.

Несмотря на это, как выяснили "Наші гроші", сразу после суда нардеп приехал в адвокатскую фирму "Петр Бойко и партнеры" с документами.

На вопрос журналистов, что подозреваемый делает в адвокатской фирме, где якобы нет его адвокатов, нардеп ответил: "Здесь объединение, здесь 20 адвокатов работают", – и закрыл двери.

Поляков приехал в адвокатскую контору
Поляков приехал в адвокатскую контору
"Наші гроші"

Через три часа, после окончания рабочего дня в 18:30, журналисты зафиксировали, как из того же офиса выходит адвокат Петр Бойко и садится на место водителя черного "Лексуса".

На реплику журналистов "мы думали, у вас гипертонический криз", Бойко ответил, что действительно чувствовал себя плохо, но у него в офисе есть диван, он полежал, отдохнул, и теперь едет домой.

 

Как известно, Максим Поляков является фигурантом "янтарного дела", в котором также фигурирует нардеп Борислав Розенблат.

19 июня правоохранители задержали 7 человек по подозрению в вымогательстве и получении взятки за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По данным следствия, за 300 000 долларов нардепы должны были инициировать изменения в законы по добыче янтаря.

НАБУ также изучает, как Поляков стал владельцем значительных активов.

Соломенский райсуд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет.

Нардеп внес залог, однако надеть браслет на политика правоохранители смогли только с пятой попытки.

САП расценила это как нарушение возложенных на нардепа обязательств и попросила суд обратить залог, внесенный Поляковым, в доход государства.

Темы: Поляковсуд
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