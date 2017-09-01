Новое перемирие на Донбассе быстро закончилось – Хуг

Так называемое "школьное перемирие" стало лишь паузой в боевых действиях, а не их прекращением на Донбассе.

Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"В пятницу, в первые сутки с момента возобновления обязательства о прекращении огня, миссия зафиксировала 53% снижение количества нарушений по сравнению с предыдущими сутками... На следующий день отмечалось дальнейшее уменьшение количества нарушений", - рассказал он.

"Однако до воскресенья количество нарушений режима прекращения огня зафиксированных СММ снова начала расти. Всего в воскресенье зафиксировано 151 нарушения, в понедельник 173, во вторник 431, в среду 186, пауза (в обстрелах - ред.) закончилась", - сказал Хуг.

По его словам, сейчас на Донбассе стороны вернулись к "обычному" состояния в отношении обстрелов. Хуг констатировал, что стороны "не смогли принять соответствующих действий" о прекращении огня.

"На этой неделе СММ ОБСЕ обнаружила тяжелое вооружение размещенное с нарушением согласованных линий отвода 112 раз, 47 раз в подконтрольных и 65 раз в неподконтрольных Киеву территории", - сказал он.

Как известно, 22 августа лидеры государств "нормандского формата" выразили поддержку режима прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.

Украинская сторона СЦКК сообщала, что боевики ОРДО начали нарушать "школьное перемирие" сразу, как оно вступило в силу.

Украинская правда