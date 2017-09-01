Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще одному заместителю мэра Ирпеня вручили подозрение

Пятница, 1 сентября 2017, 16:10

1 сентября Прокуратура Киевской области объявила о подозрении заместителю мэра Ирпеня Лидии Михальченко.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Михальченко инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенного в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог совершенный в составе преступной организации) УК Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая совместно с Ирпенским городским главой, его первым заместителем и другими установленными следствием лицами, создали преступную организацию с целью незаконного завладения денежными средствами местного бюджета города Ирпеня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники разработали четкий план, согласно которому создавали и оформляли различные субъекты предпринимательской деятельности, а затем от имени Ирпенского городского совета заключали договора подряда на выполнение работ. 

 

В частности, Михальченко осуществляла поиск объектов преступных посягательств, заключала договора и принимала якобы выполненные работы, управляя работой финансового управления инициировала внесение изменений в бюджет города Ирпеня и годового плана закупок, обеспечивала оплату по договорам и тому подобное.

В прокуратуре добавили, что своей незаконной деятельностью руководство Ирпеня нанесло ущерб местному бюджету на десятки миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Как известно, 28 августа вручили подозрение заместителю Ирпенского городского головы Дмитрию Христюку.

Темы: Киевская областькоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Киевская область
На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА
В столице объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы БпЛА, на Киевщине работала ПВО
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Последние новости
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: