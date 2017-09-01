Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Перестрелка в Княжичах: Суд по двум подозреваемым перенесли

Пятница, 1 сентября 2017, 16:33

Из-за плохого самочувствия судьи заседание по избранию меры пресечения двум фигурантам дела по расстрелу полицейских в Княжичах, перенесено на 4 сентября.

Об этом сообщает  "УНИАН".

По словам прокурора Генпрокуратуры Николая Наливайко, рассмотрение дела перенесено в связи с плохим самочувствием судьи, который должен рассматривать соответствующие ходатайства прокуратуры.

"Сегодня суд должен был рассмотреть меру пресечения для старшего инспектора КОВДа Андрея Курты и экс-заместителя начальника отдела криминальной полиции Шевченковского райотдела полиции Романа Мариновского", - ссылается издание на слова Наливайко.

Также он добавил, что суд рассмотрит эти ходатайства в понедельник. Время заседания пока не известно. Дело будет рассматривать другой судья, которого определит автоматизированное распределение дел.

Как известно, в декабре прошлого года в поселке Княжичи Броварского района в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибло 5 правоохранителей.

Позже Генпрокурора вручила подозрения трем лицам, организовавшим и сделавшим возможным применение огнестрельного оружия на месте трагедии.

В пятницу, 1 сентября экс-руководителю управления уголовного розыска Киева Леониду Куряте, которому ранее предъявили подозрение по делу о стрельбе в Княжичах, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и электронный браслет.

Украинская правда 


Темы: судполициякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: