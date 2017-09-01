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Перестрілка в Княжичах: Суд щодо двох підозрюваних перенесли

П'ятниця, 1 вересня 2017, 16:33

Через погане самопочуття судді засідання з обрання запобіжного заходу двом фігурантам справи по розстрілу поліцейських в Княжичах, перенесено на 4 вересня.

Про це повідомляє "УНІАН".

За словами прокурора Генпрокуратури Миколи Наливайко, розгляд справи перенесено у зв'язку з поганим самопочуттям судді, яка повинна була розглядати відповідні клопотання прокуратури.

"Сьогодні суд повинен був розглянути запобіжний захід для старшого інспектора КОРДу Андрія Курти і екс-заступника начальника відділу кримінальної поліції Шевченківського райвідділу поліції Романа Мариновського", - посилається видання на слова Наливайко.

Також він додав, що суд розгляне ці клопотання в понеділок.

Час засідання поки не відомо.

Справу розглядатиме інший суддя, якого визначить автоматизований розподіл справ.

Як відомо, в грудні минулого року в селищі Княжичі Броварського району в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло 5 правоохоронців.

Пізніше Генпрокурора вручила підозри трьом особам, які організували і зробили можливим застосування вогнепальної зброї на місці трагедії.

У п'ятницю, 1 вересня екс-керівнику управління карного розшуку Києва Леоніду курять, якому раніше пред'явили підозру у справі про стрілянину в Княжичах, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і електронний браслет.

Українська правда

Теми: судполіціякримінал
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