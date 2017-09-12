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Саакашвили таки будет судиться за паспорт

Вторник, 12 сентября 2017, 14:40

Адвокаты экс-президента Грузии Михеила Саакашвили заявляют, что будут обжаловать лишение его украинского гражданства в Высшем административном суде.

Об этом 12 сентября во Львове сказал "Укринформу" один из защитников Саакашвили Маркиян Галабала

"Мы ожидаем судебного разбирательства админпротокола, чтобы продолжать отстаивать свою позицию. Одним из следующих наших шагов будет обжалование указа президента о лишении Саакашвили гражданства Украины в Высшем административном суде", – заявил Галабала.

Накануне президент Петр Порошенко назвал преступлением незаконное пересечение государственной границы Саакашвили и группой народных депутатов и заявил, что инцидент должен решаться исключительно в юридической плоскости, а не политической.

"В любом правовом государстве лицо имеет право обжаловать любой нормативный акт в административном суде. В данном случае – в Высшем административном суде. И я, как президент, безусловно, выполню любое решение суда", – сказал Порошенко.

"Не нравится решение украинских судов – есть Европейский суд по правам человека. Это правовая плоскость. Прошло уже более полутора месяцев, никто в суд не подавал. ... Вместо этого совершено преступление", – подчеркнул президент.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Михеил Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

11 сентября Саакашвили подал в миграционную службу заявление о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Защита политика настаивает на том, что пересечение государственной границы 10 сентября в ЧП "Шегини" был законным, поскольку "осуществлялся в условиях крайней необходимости в целях спасения жизни людей в пункте пропуска через его минировании".

12 сентября представитель Государственной пограничной службы зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Политик подписал сначала возражения его адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом и сам протокол.

Саакашвили планирует покинуть Львов в ближайшее время.

Темы: Саакашвили
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