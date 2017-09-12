Саакашвілі таки буде судитися за паспорт

Адвокати Міхеіла Саакашвілі заявляють, що оскаржуватимуть позбавлення його українського громадянства у Вищому адмінсуді.

Про це 12 вересня у Львові сказав "Укрінформу" один із захисників Саакашвілі Маркіян Галабала

"Ми очікуємо судового розгляду адмінпротоколу, щоб продовжувати відстоювати свою позицію. Одним із наступних наших кроків буде оскарження указу президента про позбавлення Саакашвілі громадянства України у Вищому адмінсуді", – заявив Галабала.

Напередодні президент Петро Порошенко назвав злочином незаконне перетинання державного кордону Міхеілом Саакашвілі та групою народних депутатів і заявив, що інцидент має вирішуватися виключно в юридичній площині, а не політичній.

"В будь-якій правовій державі особа має право оскаржити будь-який нормативний акт в адміністративному суді. В даному випадку – у Вищому адміністративному суді. І я, як президент, безумовно, виконаю будь-яке рішення суду", – сказав Порошенко.

"Не подобається рішення українських судів - є Європейський суд з прав людини. Це правова площина. Пройшло вже більше ніж півтора місяці, ніхто до суду не подавав. ...Замість цього скоєно злочин", – наголосив президент.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Він скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

11 вересня Саакашвілі подав до міграційної служби заяву про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Захист політика наполягає на тому, що перетин державного кордону 10 вересня в ПП "Шегині" був законним, оскільки "здійснювався в умовах крайньої необхідності з метою порятунку життя людей в пункті пропуску через його мінування".

12 вересня представник Державної прикордонної служби зачитав Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського держкордону.

Політик підписав спочатку заперечення його адвокатів до протоколу про незаконний перетин кордону, а потім підписав в цілому сам протокол.

Саакашвілі планує залишити Львів найближчим часом.