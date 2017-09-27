Военный считает, что в Калиновке устроили теракт

Взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области мог вызвать теракт.

По крайней мере, об этом уверенно пишет в Facebook пресс-офицер Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра, который ранее был командиром роты.



Это его персональная точка зрения, которая не является официальной позицией Вооруженных сил.



"Это точно диверсия. В связи с этим, ввиду наших разведывательных данных, еще с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп", – заявил он.



"Да, это дело не одного человека. И два дня шли поиски и ведение этих групп. Основная масса была определена, их цели – и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство", – отметил Мисюра.



"Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице. Это подтверждено – работал беспилотник, и это террористический акт", – добавил он.



Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сказала "Украинской правде", что у нее такой информации нет, в том числе, по поводу задержаний под видом антитеррористических учений.

Как известно, 26 сентября в Винницкой области начались антитеррористические учения, которые из-за взрывов на складах прекратили. В Службе безопасности Украины подчеркнули, что эти учения запланировали еще в конце прошлого года – и аналогичные учения прошли в других областях.



Мисюра подчеркнул, что в Калиновке "основная масса нужных нам снарядов находится в подземных бункерах".

"Они не пострадали (есть информация об 1 поврежденном бункере, но это не точно), и значит, все те боеприпасы также не пострадали", – заявил он.



По его словам, взрывались танковые снаряды и 120-мм мины, размещенные на улице. "Горит только 10% территории арсенала, и то в местах, где эти боеприпасы отсутствуют", – добавил Мисюра.



Он уверен: "Террористический акт и нарушение нашей обороноспособности".

Мисюра также отметил: "Есть цифры о выделенных средствах на именно этот склад в Калиновке. В 2015 году было выделено 600 тысяч гривен. В 2016 году 2 млн, в 2017 году 6 млн, а уже после Балаклеи нашлось еще +19 млн гривен, но их из бюджета никто пока не получил".

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали как минимум два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 тысяч человек.

Предварительно открыто производство относительно "диверсии".



Вероятно, причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.

За этот год это уже третий пожар на военных складах.



В ночь на 23 марта начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней, а с последствиями разбираются до сих пор. Тогда также говорили о диверсии и беспилотнике.



А 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.

Алена Рощенко, УП, обновлено от 14:13

