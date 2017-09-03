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Россиянин отсидел 2 года за репост "Крым - это Украина" и выехал из РФ

Воскресенье, 3 сентября 2017, 23:45

Инженер-механик Андрей Бубеев, осужденный в России за репост статьи под названием "Крым - это Украина" в соцсети, отсидел 2 года и выйдя на свободу, выехал с женой и сыном в Украину.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Бубеева осудили в мае 2016 года по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремизма и деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России".

Поводом для уголовного преследования Бубеева стал репост на своей странице "ВКонтакте" материала "Крым - это Украина" публициста Бориса Стомахина.

По словам Бубеева, администрация колонии относилась к нему, как к "бандеровца", а в РФ ему угрожали новые преследования. Выехав из РФ, он избежал домашнего ареста, нарушение которого грозило новым сроком.

"Оказалось, что я гражданин Украины - родился в Твери, но мой отец военный летчик, и его последнее место службы было в Харьковской области. На момент распада СССР мы жили там, по украинскому законодательству, в тех, кто жил на момент распада Союза там, автоматически есть украинское гражданство. ... Чтобы выехать из страны, рассматривались любые варианты. Жена сделала запрос в консульство в Москве, и подтвердилось, что у меня украинское гражданство. По сути это было бегством, но по документам все официально", - рассказал Бубеев.

Как известно, Андрея Бубеева приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения в Твери за репосты в соцсети о Крыме. 

Во время дебатов государственный обвинитель попросил приговорить Бубеева к 3,5 годам лишения свободы. Бубеев утверждает, что его преследуют за убеждения. Вину он не признал. 

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил на законодательном уровне признать экстремизмом отрицание итогов так называемого "референдума о присоединении Крыма к РФ".

Темы: КрымРосcияУкраина
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