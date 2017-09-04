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Шевченко: Сборную Украины ждет очень тяжелая игра в Исландии

Понедельник, 4 сентября 2017, 20:56

В матче отборочного этапа ЧМ-2018 с Исландией сборная Украины будет играть только на победу.

Об этом на пресс-конфереции в Рейкьявике заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает корреспондент УП.

"Нам предстоит очень тяжелая игра в Исландии. Мы понимаем, насколько она важна, и может приблизить нас к цели. Мы с Исландией будем играть на победу", - заявил Шевченко.

Также наставник украинцев рассказал о слабых и сильных сторонах сборной Исландии.

"Мы делаем акцент на выполнении стандартов, которые исландцы хорошо используют. Будем пробовать не давать им возможности заработать эти штрафные и угловые. Мы их обыграли 17 лет назад, Сергей Ребров тогда забил с пенальти. Исландцы сделали большой скачок вверх из-за своего плана развития футбола. У них уже есть игроки, которых покупают за 45 млн фунтов", - сказал он.

Отметил Шевченко и бешеную поддержку фанатов из Исландии.

"У сборной Исландии замечательные болельщики и они создают бешеную атмосферу на матчах своей команды. Я можно сказать в восторге, от того, как они организуются на стадионах для поддержки своей национальной команды. И завтра еще раз "вживую" за этим буду наблюдать", - отметил он.

Напоследок Андрей Шевченко сказал, что проблем со здоровьем Дениса Гармаша нет и он готовится к матчу.

Как известно, матч отбора к ЧМ-2018 Исландия - Украина пройдет во вторник, 5 сентября. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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Темы: футбол
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