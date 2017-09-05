Гройсман рассказал приоритеты бюджета на следующий год

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство завершает работу над проектом закона о госбюджете на 2018 год, и он будет внесен на рассмотрение Верховной Рады 15 сентября.

Он отметил, что приоритетами бюджета являются децентрализация, поддержка реального сектора экономики, медицина, оборона, строительство дорог.

15 вересня внесемо у Раду #бюджет з пріоритетами: децентралізація, підтримка реального сектору економіки, медицина, оборона, дороги, тощо. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 сентября 2017 г.

Так, по его словам, на здравоохранение дополнительно Кабмин намерен выделить 10 млрд грн, 5% от ВВП пойдет на финансирование украинской обороны. Кроме того, сохранится финансовая децентрализация, предполагается поддержка реального сектора экономики с точки зрения программ поддержки украинской промышленности, фермерства.

"У нас будут четкие приоритеты, то есть их станет на три больше, чем в прошлом году", – сказал он.

Укринформ