Музей Майдана просит отдать помещение "Эмпориума", владелец говорит: никогда

Заместитель директора Музея-мемориала Революции достоинства Антонина Пипко предлагает временно хранить экспонаты музея в помещении магазина на Грушевского, со стен которого стерли "иконы революции".

Об этом она заявила на пресс-конференции 4 сентября, сообщает ВВС.

Она добавила, что окончательного решения пока нет.

Директор магазина "Эмпориум" Игорь Доценко возмутился, что все это решили без него, как человека, который до сих пор арендует помещение на Грушевского, 4.

"В понедельник утром Музей Майдана предложил передать им помещение "Эмпориума", поскольку им негде хранить и выставлять экспонаты. Арендодатель успел заявить, что не будет продлевать с нами договор, нас не пригласили на "брифинг". Все решили без нас. При этом вовсю, без следствия и суда, нас обвиняют в совершении противоправных действиях ", - возмутился Доценко.

В свою очередь директор Института украинского языка Национальной академии наук Павел Гриценко в комментарии "Украинской правде" заявил, что не планирует передать помещение на Грушевского музею Майдана, а их заявления в СМИ называет давлением и рейдерством.

"Никогда (не будет передачи помещения музея - ред.). А почему мы должны передавать свои площади? У нас есть арендатор законный, с которым подписан договор до конца года. Сделка эта не расторгнута. Все еще в процессе исследования. К нам по поводу нового соглашения никто не обращался. Кто обращается по поводу аренды помещения через прессу? Не является ли это давлением?" - сказал Гриценко.

Он поинтересовался, не связано ли намерение Музея получить помещение с разрисованным фасадом и разбитыми окнами на Грушевского.

"Если так настойчиво требуют именно такого решения, то кто тогда организовал все провокации? Кто привел людей бить окна, и чтобы одновременно там были корреспонденты и другие. Почему это сразу пришли с шинами, яйцами и всеми другими атрибутами. Кто это все организует – вот вопрос? Почему так синхронно действует Институт национальной памяти и радикальные группы - это Институт нацпамяти провоцирует эти беспорядки? Извините, это очень неприятно", - сказал Гриценко.

Он добавил, что уважает всех, кто работает на национальную идею, но "события на Грушевского похожи на провокацию".

"Когда вызывают арендатора по факту, когда уже все закрашено, и фотографируют его, как будто он дает указания. Это передергивание. Пока правоохранительные органы и прокуратура не установят все факты, а не хронометрируют это все, то ни о каких разговорах не может быть и речи", - убежден директор Института.

Он отметил, что эти события и заявления Музея Майдана о передаче им помещения расценивает как давление.

"Идет давление на Институт украинского языка. А мы тоже не сбоку стоим от национальной идеи. Извините мое возмущение, но я хочу, чтобы все решалось в демократическом правовом государстве. Потому что это выглядит как рейдерский захват – через СМИ и через организованных якобы национально сознательных граждан, но это те же титушки. А то, что здание обрисовано и окна разбиты – это вандализм ", - подытожил Гриценко.

При этом он выступил за восстановление граффити на Грушевского и отметил, что их надо отнести не к памятникам местного значения, а к памятникам общегосударственным.

Как известно, 3 сентября с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4, в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

Позже в тот же день люди разгромили вход в магазин люкс-мебели "Эмпориум".

Руководитель магазина Игорь Доценко назвал эти граффити "типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы".

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Въятрович заявил, что институт обратится в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма за уничтожение граффити, которые были памятником истории.

Прокуратура Киева №6 открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter написал, что уничтоженные граффити были частью экспозиции Музея Майдана - и за уничтожение музейного фонда предусмотрена уголовная ответственность.

4 сентября из магазина "Эмпориум" начали вывозить мебель.

4 сентября стрит-арт художник Sociopath рассказал, что договорился с министром культуры Евгением Нищуком о восстановлении граффити на Грушевского.

Министр культуры Евгений Нищук выступает за предоставление статуса памятника национального значения граффити на фасад дома по улице Грушевского, 4 после их восстановления.

Ирина Балачук, "Украинская правда"