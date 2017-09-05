Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанты сожгли в Крыму 108 кг сыров и колбас из Украины и Евросоюза

Вторник, 5 сентября 2017, 11:02

В Керчи и Феодосии оккупанты изъяли и уничтожили более 108 кг немецких, голландских и украинских сыров и колбас.

Об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.

По данным пресс-службы, "в ходе проверочных действий в магазине Феодосии и на 8 торговых точках рынка Керчи были установлены факты хранения и реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию".

"В частности, государственные инспекторы выявили сыры производства Германии, Голландии и Украины в ассортименте общим весом 41,9 кг и колбасные изделия производства Украины общим весом 66,3 кг", - сказано в сообщении.

Также указано, что в последствии выявленные "незаконные" продукты были сожжены в печи-инсинераторе.

Как известно, в марте прошлого года в Севастополе были выявлены сыры и колбасы, произведенные в Евросоюзе и Украине, весом в 373,6 кг.  Позже вся продукция также была сожжена.

Как известно, Россия ограничила импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из стран, которые ввели санкции против нее из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины, – и регулярно уничтожает продукцию, поступающую в обход запрета.

Украинская правда

Темы: Крыманнексияпродукты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Крым
В Крыму трех девушек заставили петь о Путине из-за танцев под Сердючку
Севастополь ночью пытались атаковать 11 беспилотников – Минобороны РФ
В Крыму запретили поднимать флаг крымских татар в школах – Крым SOS
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: